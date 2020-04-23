«ВКонтакте» запустят платформу для онлайн-обучения школьников вместе с Министерствами просвещения и связи

На базе социальной сети начнут работу специализированные сообщества, чаты и мини-приложения, а также запустится отдельный раздел «ВКонтакте-Образование» с лекциями, видеоуроками и учебниками, одобренные Министерством просвещения.

Сервисы «ВКонтакте» планируется интегрировать в разрабатываемую платформу для дистанционного обучения школьников. Однако для того, чтобы образовательный проект запустился успешно, сначала нужно «улучшить ситуацию с интернетом в школах» и оборудовать классы специальными камерами, отмечают представители «Цифровой образовательной среды».

О том, как переживают удаленку российские школы «Собака.ru» рассказывала в отдельном материале. Мы поговорили с преподавателями лицеев и общеобразовательных школ, старшеклассниками и родителями младшеклассников о том, как приспособиться к урокам через Zoom и не сойти с ума от домашнего обучения. Также идеолог курорта «Первая линия» и наш ментор в области ЗОЖ-инноваций Мария Грудина поделилась инсайдами о том, как ей удалось превратить карантин в пользу для детей, а мать-героиня и жена главного тренера «Зенита» Анна Семак дала 10 советов о том, как провести самоизоляцию осознанно.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.