Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести режим цифровых пропусков по всей России. Ожидается, что повсеместный контроль над передвижениями людей поможет в борьбе с распространением коронавируса. В столице новая система действует с прошлой недели.
Собянин предложил ввести режим цифровых пропусков по всей России
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее.
Ожидается, что контрольная мера поможет сохранить транспортные потоки, а не закрывать границы между городами и регионами в период пандемии коронавируса. Собянин уже призвал к сотрудничеству глав других регионов.
Напомним, система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосквье с 15 апреля. Каждый житель региона, который пользуется общественным или личным транспортом, обязан иметь собственный онлайн-код из букв и цифр. «Собака.ru» проводила эксперимент и пыталась получить цифровой пропуск в закрытой на карантин Москве.
Позднее стало известно, что Смольный может ввести режим пропусков в Петербурге. Все подробности нового проекта здесь, а карта блок-постов тут.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.