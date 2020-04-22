Собянин предложил ввести режим цифровых пропусков по всей России

Сергей Собянин Мэр Москвы Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее.

Ожидается, что контрольная мера поможет сохранить транспортные потоки, а не закрывать границы между городами и регионами в период пандемии коронавируса. Собянин уже призвал к сотрудничеству глав других регионов.

Напомним, система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосквье с 15 апреля. Каждый житель региона, который пользуется общественным или личным транспортом, обязан иметь собственный онлайн-код из букв и цифр. «Собака.ru» проводила эксперимент и пыталась получить цифровой пропуск в закрытой на карантин Москве.

Позднее стало известно, что Смольный может ввести режим пропусков в Петербурге. Все подробности нового проекта здесь, а карта блок-постов тут.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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