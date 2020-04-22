Алексей Боровков, член экспертной группы при вице-губернаторе и проректор по перспективным проектам СПбПУ, предположил, что при оптимистичном сценарии число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Петербурге может достигнуть 40 000. Об этом он рассказал в большом интервью «Собака.ru».
Экспертная группа при вице-губернаторе сообщила, сколько тысяч петербуржцев заразится COVID-19 к лету
«Приблизительно 80% от этого числа — легкие больные, они должны находиться дома в режиме самоизоляции, 15% — средней тяжести, а 5% — тяжелые больные. Выходит, что городу необходимо 8 000 койко-мест и соответствующее количество медицинского персонала», — добавил Боровков.
Он отметил, что такой прогноз получила экспертная группа, созданная на базе Центра компетенций НТИ СПбПУ. Отдельно эксперт подчеркнул, что еще в начале февраля в правительстве понимали — «коронавирус охватит всю Россию».
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