Замдиректора петербургского НИИ им. Пастера рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен

«Установлено: половина погибающих от коронавируса имеет три и более хронических заболевания. Диабет и ожирение (не пара лишних килограммов, а именно ожирение) — это серьезный фактор риска, так же как обструктивная болезнь легких, заболевания сердечно-сосудистой системы. Каждый четвертый летальный исход — у больного с двумя сопутствующими заболеваниями», — рассказал он сегодня.

Он также отметил, что высокая смертность пожилых людей связана с тем, что с возрастом у них ослабевает иммунитет и накапливаются болезни.

Напомним, ранее в Минздраве назвали самые частые симптомы коронавируса. Академик РАН и глава рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге Евгений Шляхто рассказал, чего именно ждать городу во время эпидемии и отметил, что вирус с нами «надолго». Тем временем, экспирементальное лечение зараженных новой коронавирусной инфекцией уже ведется медики стали использовать плазму крови переболевших COVID-19. Как устроена методика, «Собака.ru» рассказывает здесь.

Мы запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.