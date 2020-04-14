Петербургский врач, который контактировал с больным COVID-19, нарушил карантин. Он отвозил жену в магазин

Как отмечает Борисов, он работает клиническим фармакологом в Александровской больнице и практически не имеет контакта с пациентами и их биоматериалом. После того, как мужчину отправили домой на «карантин» он три дня думал, как оформят документально его отсутствие на работе.

«На все вопросы по месту работы и телефону 112 получал обрывочные и невнятные ответы… На уверения, что «к нему приедут сами», полагаться не приходилось... На общем фоне неразберихи не смог сразу правильно оценить всю серьезность положения», — рассказал мужчина.

Его задержали 3 апреля на Дунайском проспекте: мужчина возвращался с женой из магазина. Борисов добавил, что вышел из дома, «поддавшись необходимости решения бытовой проблемы», а в пути соблюдал меры предосторожности: он надел маску, а в сам магазин не заходил. В итоге Фрунзенский районный суд оштрафовал мужчину по части 2 статьи 6.3 КоАП на минимальную сумму 15 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта Александровскую больницу полностью закрыли на карантин. Позднее за помощью обращались ее врачи: им были нужны средства защиты — маски, респираторы ffp3, специальные костюмы с резинками, перчатки, дезинфицирующие средства для личной гегиены и уборки помещений, а также кремы «а-ля Пантенол».

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