Собянин вводит пропускной режим в Москве. Он начнет действовать c 13 апреля

Пропуска сначала введут для поездок на работу. Позднее — для поездок в других целях. На третьем этапе — разрешения понадобятся на передвижения внутри района. «О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — добавил Сергей Собянин.

Отмечается, что пропускная система в столице будет носить заявительный характер. При этом власти города смогут проверить достоверность полученных сведений позднее.

Сергей Собянин Мэр Москвы «Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения… Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300. Большая часть пациентов поступает еще до того, как был установлен лабораторный диагноз "коронавирус"».

Согласно указу Мэра Москвы («О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»), дополнительные ограничения затронут работу и городских организаций. С 13 по 19 апреля в городе:

Работать продолжат только органы государственной власти, медицинские организации, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевые предприятия оборонной промышленности, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Те же правила будут действовать для продовольственных магазинов и прочих розничных точек торговли, которые доступны сегодня. При этом все действующие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные предприятия работать не смогут, их сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели. Выполнение строительных (ремонтных) работ приостанавливается. Продолжить работу смогут те, кто возводят медицинские объекты, а также ведут работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. Работа каршеринга также приостанавливается. Отмечается, что спрос на него упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в нем сложно. Организации и ИП, чьи медуслуги не являются их основным видом деятельности, должны также прекратить работу. Все покупки в рамках городского бюджета (кроме неотложных) также приостанавливаются.

UPD от 20:50, 10 апреля: Губернатор Московской области Андрей Воробьев также вводит пропускной режим вслед за столицей.



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