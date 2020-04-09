Врачи Петербурга предположили, когда в городе наступит пик развития коронавируса

Шляхто, который также является председателем межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, добавил, что пока волноваться рано — ситуация в городе развивается по оптимистичному сценарию.

К тому же, он отметил, что показатели в Петербурге лучше, чем в Москве или США. Однако однозначный вердикт выносить рано: статистика может кардинально измениться, если увеличится количество тестов в городе. Ранее СМИ сообщали, что вирус COVID-19 лучше выявляет анализ крови, чем стандартные исследования мазков, взятых из рта и носа.

Ранее Минздрав назвал самые частые симптомы коронавируса и рассказал, какими препаратами доктора лечат заразившихся COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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