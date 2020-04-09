Дистанционно зарегистрироваться на бирже труда можно будет через портал «Работа в России». «Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн режиме», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Тем гражданам, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, также пообещали выплаты пособия по безработице в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.