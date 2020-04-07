Стало известно, когда в России наступит пик эпидемии COVID-19

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду», — отметила Скворцова в эфире одного из федеральных телеканалов.

Она также отметила, что для спада пандемии потребуется столько же времени, сколько та нарастала: «На плато мы будем до первой декады июня — до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса».

Скворцова добавила, что стране удалось предотвратить скачок заболеваемости и сейчас процесс в России развивается «по одному из самых благоприятных сценариев» и отметила, что особенно в этом помогло введение режима самоизоляции.

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