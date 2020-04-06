Из-за коронавируса День Победы предложили провести без ветеранов

Сканкопию обращения публиковал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В нем Кобяков — который также исполняет обязанности ответственного секретаря оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы — просит вице-премьера Дмитрия Григоренко «дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая этого года юбилейных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны».

Ранее источники в Кремле и Министерстве обороны России сообщали о том, что существует два альтернативных сценарий проведения Парада Победы на Красной площади. В одном, событие должны были перенести на 2 сентября. В другом — провести 9 мая, но без зрителей. Сейчас, по словам представителей Минобороны, подготовка к Параду Победы идет полным ходом.

По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. В Петербурге уже введены обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и 14-дневный карантин для тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заразившимися коронавирусной инфекцией. Остальным гражданам подобные меры только рекомендованы. В городе даже увеличилось число обращений в сервисы экспресс-доставки, некоторые из них даже привезут новый арт-номер «Собака.ru». На самые популярные вопросы о новой коронавирусной инфекции редакция отвечала здесь. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, карта распространения вируса — здесь, а Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля.

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