В общежитии в Тихвине у одного из вахтовиков выявили коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Тихвинского района Александра Лазаревича. В здании помещен на карантин 121 рабочий.
В общежитии вахтовиков в Тихвине обнаружили коронавирус. Здание закрыли на карантин
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Фото: Shutterstock
«Общежитие вахтовиков по адресу улица Московская, 1а закрыли, потому что у одного из рабочих обнаружен коронавирус. Там на карантине 121 человек, все, кто с ним контактировал. Это приезжие вахтовики, которые работали на Тихвинском вагоностроительном заводе», – сообщил Лазаревич.
Как он отметил, завод обеспечивает вахтовиков всем необходимым, в том числе и питанием. Заразившегося рабочего доставили в инфекционное отделение.
По состоянию на 4 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 731. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
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