СМИ: Россия полностью остановит международное авиасообщение

Речь идет о перелетах, организованных для возвращения россиян домой, а также рейсах для иностранцев, которые также пытаются вернуться домой из России. Соответствующую телеграмму получили авиакомпании сегодня днем от Росавиации. Ведомство пока не прокомментировало информацию.

Неизвестно, продолжит ли Россия вывозить своих граждан, оставшихся в других странах. Например, как в случае с рейсом «Аэрофлота» SU-0103, который должен был вылететь из Нью-Йорка сегодня (после того как его пассажиры опубликовали открытое письмо к Президенту с просьбой вернуть их домой). Его уже отменили.

Напомним, что с 18 марта россияне обязаны провести 14 дней на карантине после возвращения из-за рубежа. Граница РФ для иностранцев также закрыта. Так, почти неделю в Петербург не мог вернуться горожанин Игорь Бузин — несмотря на то, что молодой человек проживает в России, он является гражданином Таджикистана.

По состоянию на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 149. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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