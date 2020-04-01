Три петербургских больницы закрыли на карантин после того, как там обнаружили коронавирус

Выписывать и переводить пациентов в другие отделения или больницы сейчас запрещено, кроме тех случаев, когда отсрочка в оказании помощи создаст угрозу жизни и здоровья пациентов. В больнице Святого Георгия врачи оказались изолированы на двухнедельный карантин вместе с больными. Весь медперсонал и всех пациентов сейчас обследуют на наличие коронавируса в организме, а при проявлении коронавируса их немедленно госпитализируют в инфекционный стационар. Кроме того, врачи и медсестры будут строго закреплены за отделениями, в которых они работают. Также часть персонала отправили на самоизоляцию домой.

Две из этих больниц недавно перепрофилировали под лечение COVID-19. Городская больница Святого Георгия и Введенская в марте 2020 года стали принимать пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. С 1 апреля таких больных стали перераспределять в другие учреждения — это больница Боткина, Госпиталь ветеранов войн и Городская больница № 2.

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