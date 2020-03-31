Врач из Ленобласти заболел коронавирусом

Заведующий отделением травматологии вернулся из Шри-Ланки, и 16 марта сдал первый анализ, который показал отрицательный результат. Через десять дней врач сдал ещё один анализ, который, на этот раз, показал наличие вируса в его организме. По предварительной информации, до того, как результат стал ему известен, он успел поработать с пациентами. Сейчас у него взяли третий тест.

Отделение закрыли на карантин, сейчас в нём остались 10 лежачих больных, а также медики. Кроме того, отделение продезинфицировано.

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