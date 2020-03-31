Путешественники из Петербурга, застрявшие в Мавритании из-за карантина, — о невозможности вернуться домой

Начало путешествия

В декабре я закончила учебу и полугодовую стажировку по специальности в Финляндии. Хотела перезагрузиться, подумать о будущем, посмотреть разные страны Африки — и улетела в Марокко 31 декабря. В тот день я видела в ленте первые новости про пневмонию неизвестного происхождения в Китае, но они не выделялись среди других событий. Никто не представлял, какие масштабы приобретет ситуация за несколько месяцев.

Я не планировала четкой даты возвращения в Петербург, но рассчитала, что накоплений хватит до середины-конца марта. В Марокко меня уже ждал друг Денис Бурханов, мы поехали дальше вместе. По дороге познакомились с русской девушкой Евгенией Титович и с тех пор едем втроем. Мы мало тратили — передвигались только автостопом, искали жилье на couchsurfing или ночевали в палатке.

Когда был интернет, мы читали русскоязычные новости, видели, какие ограничения вводят в Европе, но долго не покидало ощущение, что мировой проблемы из этого не выйдет, и скоро все закончится.

Как путешественники лишились жилья и возможности покупать продукты

В десятых числах марта на couchsurfing хосты стали массово отклонять наши заявки. Они извинялись, желали удачи, но говорили, что не могут рисковать семьями. В Мавритании, где мы находились в это время, стала быстро закрываться туристическая инфраструктура, многие остались без работы, сидели по домам, но в то же время по вечерам шли на молитвенные собрания за здоровье населения. Мы не могли найти жилье, начались проблемы с магазинами: во многих местах отказывались обслуживать и просили не трогать продукты. Обычно мы давали деньги местным и просили их что-то нам купить.

Попытка улететь через Сенегал

К середине марта стало очевидно, что надо уезжать. Рейсов из Мавритании уже не было. С тех пор мы постоянно на связи с российским посольством. Консул предложил вылетать из Сенегала, оттуда еще планировались два рейса. Он много для нас сделал: сам возил оформлять визы в посольство Сенегала, договорился об оформлении одним днем вместо семи. Привез маски, витамины, давал инструкции по безопасности в условиях эпидемии.

18 марта днем у нас на руках были все документы для вылета и больше суток, чтобы добраться до Сенегала. Проблема заключалась в том, что уже был введен комендантский час, коммерческий транспорт не курсировал, ночью трасса была пустая, а днем никто не останавливался. Наверное, водителей пугала внешность европейских туристов. Мы простояли на дороге больше суток и 20-го марта полицейский, который патрулировал трассу, отвез нас обратно Нуакшот и купил еды. От него мы узнали, что воздушные границы Сенегала закрылись.