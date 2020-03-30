Александр Беглов ввел режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввёл режим самоизоляции: до 5 апреля в городе вводится карантин по аналогии с Москвой.

Горожанам до 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью. Разрешено добираться на работу, выгул домашних животных в 100 метрах от дома и вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки. Кроме того, разрешается сходить в магазин или аптеку. Въезд и выезд из города запрещен не будет.

Гражданам также предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Юрлица и ИП должны сделать разметку для посетителей в своих помещениях.

Ограничения начнут действовать с сегодняшнего дня до 5 апреля. Для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлится до 14 апреля.

UPD. Сайт петербургского правительства работает очень медленно, видимо из-за наплыва желающих увидеть документ.

UPD 21:20 Убрали слово «обязательный» в первом абзаце между словами «вводит» и «режим».

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