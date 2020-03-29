МЧС рассылает петербуржцам сообщения с призывом к самоизоляции, а также напоминает об уголовной ответственности при нарушении карантинного режима. При этом в СМС-ках не уточняется, что речь идет о тех, кто не соблюдал условия принудительного карантина.
Петербуржцы получают от МЧС сообщения с призывом к самоизоляции и предупреждением об уголовной ответственности
«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия необходимо соблюдать режим самоизоляции. При нарушении карантинных мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщениях, которые поступают жителям Петербурга в это воскресенье, 29 марта.
Напомним, в Петербурге полиция задержала 32-летнего петербуржца Георгия Образцова, который сбежал из принудительного карантина в пансионате «Заря». Он стал фигурантом первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил», предусматривающее реальное наказание за массовое заражение населения или смерть хотя бы одного человека.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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