Петербуржцы получают от МЧС сообщения с призывом к самоизоляции и предупреждением об уголовной ответственности

МЧС рассылает петербуржцам сообщения с призывом к самоизоляции, а также напоминает об уголовной ответственности при нарушении карантинного режима. При этом в СМС-ках не уточняется, что речь идет о тех, кто не соблюдал условия принудительного карантина.