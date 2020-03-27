Инфекционной больнице имени Боткина сегодня пожертвовали 50 миллионов рублей. Это сделали структуры братьев Ротенбергов.
Боткинской больнице пожертвовали 50 миллионов рублей
Боткинская больница получила самое крупное пожертвование за последнее время — 50 млн рублей. Пока в стационаре не говорят, на что будут потрачены эти деньги.
Кроме этого, в адрес больницы поступило ещё одно крупное пожертвование — миллион рублей от сети ортопедических салонов «Кладовая здоровья».
Сейчас в медицинском учреждении находятся 15 петербуржцев и двое жителей Ленобласти с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
А всего в стационаре находятся 330 пациентов с признаками ОРВИ, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Всего в Петербурге с начала эпидемии подтвердили 21 случай заболевания коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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