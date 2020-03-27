Боткинской больнице пожертвовали 50 миллионов рублей

Боткинская больница получила самое крупное пожертвование за последнее время — 50 млн рублей. Пока в стационаре не говорят, на что будут потрачены эти деньги.

Кроме этого, в адрес больницы поступило ещё одно крупное пожертвование — миллион рублей от сети ортопедических салонов «Кладовая здоровья».

Сейчас в медицинском учреждении находятся 15 петербуржцев и двое жителей Ленобласти с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

А всего в стационаре находятся 330 пациентов с признаками ОРВИ, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Всего в Петербурге с начала эпидемии подтвердили 21 случай заболевания коронавирусом, шесть человек уже выздоровели.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.