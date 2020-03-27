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СМИ: солист Rammstein Тилль Линдеманн и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразились коронавирусом

Фронтмен легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild. Заразился Covid-2019 и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. У него слабые симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

  • Markus Wissmann / Shutterstock.com

«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить аппаратом правительства по видеоконференции, пока борюсь с этим вирусом. Вместе мы победим это. Оставайся дома, сохрани жизнь», — написал Джонсон в своем Twitter.

 

 

Ранее у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился предположительный диагноз, с которым певца госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта — он заболел коронавирусом Covid-2019. О диагностированном Covid-2019 также рассказал писатель Борис Акунин

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Дарья Гладких,
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