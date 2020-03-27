Фронтмен легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild. Заразился Covid-2019 и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. У него слабые симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.
СМИ: солист Rammstein Тилль Линдеманн и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразились коронавирусом
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Markus Wissmann / Shutterstock.com
«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить аппаратом правительства по видеоконференции, пока борюсь с этим вирусом. Вместе мы победим это. Оставайся дома, сохрани жизнь», — написал Джонсон в своем Twitter.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Ранее у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился предположительный диагноз, с которым певца госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта — он заболел коронавирусом Covid-2019. О диагностированном Covid-2019 также рассказал писатель Борис Акунин.
По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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