«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить аппаратом правительства по видеоконференции, пока борюсь с этим вирусом. Вместе мы победим это. Оставайся дома, сохрани жизнь», — написал Джонсон в своем Twitter.