Прошел экстренный саммит G20, посвященный коронавирусу. Главное, о чем договорились политики

<...>G20 совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой Всемирного банка (ГВБ), Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями, действующими в рамках текущих полномочий, решительно настроена сделать все ради следующих целей:

- защита жизни людей;

- сохранение рабочих мест и уровня доходов населения;

- восстановление уверенности в завтрашнем дне, сохранения финансовой стабильности, возобновления экономического роста и его дальнейшего ускорения;

- минимизации сбоев в торговле и глобальных производственно-сбытовых цепочках;

- оказания помощи всем нуждающимся в содействии странам;

- координации мер в области общественного здравоохранения и финансов.

<...>Мы будем представлять своевременную и прозрачную информацию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными и делиться материалами, необходимыми для исследований и разработок, а также укреплять системы здравоохранения во всем мире, в том числе посредством содействия осуществлению в полном объеме Международных медико-санитарных правил ВОЗ.

Мы будем расширять производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей в средствах медицинского назначения и обеспечивать их широкую доступность по приемлемым ценам на справедливой основе там, где они наиболее необходимы, и как можно скорее. Мы подчеркиваем важность ответственной подачи информации для общественности во время глобального кризиса в области здравоохранения. <...>

Мы полностью поддерживаем усилия ВОЗ и настроены далее укреплять ее полномочия по координации международной борьбы с пандемией, в частности в области защиты находящихся на передовой линии борьбы работников сферы здравоохранения и поставки средств медицинского назначения, особенно средств диагностики и лечения, медикаментов и вакцин. <...> Мы сразу же приступим к совместной работе, в том числе с заинтересованными сторонами, с тем, чтобы устранить дефицит финансирования Стратегического плана ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования. Мы также обязуемся незамедлительно на добровольной основе оказать ресурсную поддержку Фонду ВОЗ по солидарности в борьбе с COVID-19, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi). <...>

С целью обезопасить наше будущее мы обязуемся укрепить национальные, региональные и глобальные возможности для противодействия потенциальным вспышкам инфекционных заболеваний за счет существенного увеличения расходов на цели обеспечения готовности к эпидемиям. Это позволит усилить защиту каждого человека, особенно уязвимых групп населения, которые в гораздо большей степени подвержены инфекционным заболеваниям. Мы также обязуемся совместно работать над расширением финансирования научных исследований и разработок вакцин и медикаментов, задействованием цифровых технологий и укреплением международного научного сотрудничества. Мы будем более активно координировать наши усилия, в том числе с частным сектором, для скорейшей разработки, производства и распространения диагностических средств, антивирусных препаратов, медикаментов и вакцин, руководствуясь при этом задачами эффективности, безопасности, справедливости, широкой доступности и ценовой приемлемости.

<...>

Мы обязуемся сделать все возможное и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении меры политики для того, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный экономический рост, поддержать стабильность рынков и укрепить устойчивость.

В настоящее время мы принимаем неотложные и энергичные меры, направленные на поддержку экономики наших стран; защиту трудящихся, предприятий, особенно микро-, малых и средних предприятий, и наиболее пострадавших отраслей; и обеспечение надлежащей социальной защиты уязвимых групп населения. Мы принимаем меры по стимулированию мировой экономики в размере более 5 трлн долларов США в рамках целенаправленной налогово-бюджетной политики, экономических мер и механизмов гарантий в целях нейтрализации социальных, экономических и финансовых последствий пандемии.

<...>

Мы поддерживаем чрезвычайные меры, принимаемые центральными банками в рамках их полномочий. Центральные банки предпринимают шаги, направленные на поддержание объемов кредитования домашних хозяйств и предприятий, содействие финансовой стабильности и повышение ликвидности мировых рынков. Мы приветствуем происходящее расширение своп-линий нашими центральными банками. Мы также поддерживаем регуляторные и надзорные меры, принятые для продолжения поддержки экономики финансовой системой и приветствуем объявление Совета по финансовой стабильности (СФС) о координации этих мер.<...>

С учетом потребностей наших граждан мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить трансграничные поставки жизненно важных средств медицинского назначения, имеющих критическое значение сельскохозяйственной продукции и других товаров и услуг, а также будем устранять перебои в глобальных производственно-сбытовых цепочках в целях охраны здоровья и обеспечения благополучия людей.

<...>

Мы подтверждаем нашу цель добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций, а также сохранения наших рынков открытыми.

Мы будем активно и решительно взаимодействовать с ключевыми международными организациями, в частности с ВОЗ, МВФ и Группой Всемирного банка, а также с многосторонними и региональными банками развития для развертывания эффективного, взаимосвязанного, согласованного и оперативного комплекса финансовых мер и устранения любых пробелов в имеющемся у них наборе инструментов. Мы заявляем о готовности укрепить глобальные системы финансовой безопасности. <...>

Мы крайне обеспокоены серьезными рисками для всех стран, особенно развивающихся и наименее развитых, в частности африканских, малых островных государств, в которых системы здравоохранения и экономики могут быть менее подготовлены к такому вызову, а также к особым рискам, связанным с беженцами и перемещенными лицами.

<...>

Мы высоко ценим усилия по обеспечению защиты здоровья наших людей посредством переноса крупных общественных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета об изменении дат проведения Олимпийских игр на сроки не позднее лета 2021 года. Мы поддерживаем твердое намерение Японии принять у себя Олимпийские и Параолимпийские игры 2020 года в Токио в их полном объеме как олицетворение способности человечества к преодолению испытаний.

Мы готовы к незамедлительному реагированию и любым дальнейшим действиям, которые могут потребоваться. Мы выражаем готовность встретиться вновь, если ситуация этого потребует. Чтобы справиться с этой пандемией, нам как никогда необходимы глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество. Мы убеждены, что, работая сообща, мы ее преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной экономики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватывающего роста