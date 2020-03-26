Mail.ru Group выделит 1 миллиард рублей на поддержку малого бизнеса

Так, «ВКонтакте» и «Одноклассники» удваивают бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса в мобильных рекламных кабинетов. Сервис «Юла» займется продвижением дистанционных услуг, а также увеличит бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и введет возможность их бесплатного продвижения за бонусы.

Mail.ru Group подготовит бесплатный пакет услуг «Mail.ru для бизнеса» для тех компаний, которые вынуждены перевести свою работу в онлайн. Delivery Club сократит комиссию для новых партнеров, а «ВКонтакте» выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов. Также «Ситимобил» компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя.

Для того, чтобы оказать поддержку компаниям в сфере недвижимости, цифровое агенство «33 слона» откажется от собственной доли в комиссии в пользу риелторов и агентств. Сервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусы на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса, а также продлит срок действия уже оплаченных услуг.

«Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям», — приводит издание vc.ru слова генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.