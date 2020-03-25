Минздрав расскажет о коронавирусе в TikTok

«TikTok считает необходимым поддерживать своих пользователей разными способами, и одна из наших ключевых задач — предоставить аудитории проверенную информацию о коронавирусе из официальных источников», ― говорит операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.



Ранее Всемирной организации здравоохранения завела аккаунт в TIkTok, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе.