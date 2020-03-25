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Минздрав расскажет о коронавирусе в TikTok

 

Министерство здравоохранения проведет прямой эфир в TikTok о коронавирусе. 

Проведет эфир главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она расскажет о последних данных по распространению коронавируса в мире. Мероприятие пройдет при сотрудничестве с Координационным советом при правительстве. 

 

«TikTok считает необходимым поддерживать своих пользователей разными способами, и одна из наших ключевых задач — предоставить аудитории проверенную информацию о коронавирусе из официальных источников», ― говорит операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

Ранее Всемирной организации здравоохранения завела аккаунт в TIkTok, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе. 

Никита Пахарев,
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