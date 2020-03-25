Минздрав расскажет о коронавирусе в TikTok

Министерство здравоохранения проведет прямой эфир в TikTok о коронавирусе.
Проведет эфир главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она расскажет о последних данных по распространению коронавируса в мире. Мероприятие пройдет при сотрудничестве с Координационным советом при правительстве.
«TikTok считает необходимым поддерживать своих пользователей разными способами, и одна из наших ключевых задач — предоставить аудитории проверенную информацию о коронавирусе из официальных источников», ― говорит операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.
Ранее Всемирной организации здравоохранения завела аккаунт в TIkTok, чтобы бороться с дезинформацией о коронавирусе.
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