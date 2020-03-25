Путин выступит с обращением к гражданам России из-за коронавируса

Песков заявил, что решение об обращением было принято после того, как президент вчера посетил больницу в Коммунарке и провел совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.