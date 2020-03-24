18+

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 24 марта, Правительство РФ провело совещание с президентом России Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом. На совещании для всех 85 регионов России было подготовлен ряд поручений.

Во-первых, правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры с 26 марта. А если получится, то раньше. 

Во-вторых, с 26 марта вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе

В-третьих, санатории и лечебно-реабилитационные центры могут перепрофилировать под изоляцию и лечение больных коронавирусом. Какие из них не будут в 2020 году принимать обычных граждан, должен определить Минтруд. 

В-четвертых, масками в первую очередь обеспечат врачей и тех, кто контактировал с заболевшими. Для дезинфекции будут использовать всё, что содержит спирт, включая косметику.

В-пятых, власти будут развозить россиян, прилетевших из-за коронавируса в Москву, до близлежащих регионов автобусами. Кроме того, поручено организовать единовременный вывоз по железной дороге из России на Украину ее граждан и наоборот. А также Правительство РФ прорабатывает привлечение сил и средств Минобороны, МЧС и управделами президента для эвакуации россиян из неблагоприятных по коронавирусу стран. 

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и миреПервые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

 

Никита Пахарев,
Комментарии

Наши проекты