Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Во-первых, правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры с 26 марта. А если получится, то раньше.



Во-вторых, с 26 марта вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.



В-третьих, санатории и лечебно-реабилитационные центры могут перепрофилировать под изоляцию и лечение больных коронавирусом. Какие из них не будут в 2020 году принимать обычных граждан, должен определить Минтруд.



В-четвертых, масками в первую очередь обеспечат врачей и тех, кто контактировал с заболевшими. Для дезинфекции будут использовать всё, что содержит спирт, включая косметику.



В-пятых, власти будут развозить россиян, прилетевших из-за коронавируса в Москву, до близлежащих регионов автобусами. Кроме того, поручено организовать единовременный вывоз по железной дороге из России на Украину ее граждан и наоборот. А также Правительство РФ прорабатывает привлечение сил и средств Минобороны, МЧС и управделами президента для эвакуации россиян из неблагоприятных по коронавирусу стран.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.