В России введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Сегодня стало известно о том, что ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Генетический анализ важен для понимания эволюции вируса, динамики его распространения и создания вакцины против него.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.