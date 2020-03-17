В Совете Федерации предложили запретить кальяны из-за угрозы заражения коронавирусом

«Мы обратимся к руководству Совета Федерации с предложением обратиться в координационный совет при правительстве с тем, чтобы мгновенно его постановлением запретить курение кальянов в общественных местах, а также закрыть сами кальянные», — заявил РИА «Новости» первый замглавы комитета Валерий Рязанский. По мнению законодателя, через кальян можно передать инфекцию, так как одновременно его могут курить несколько человек, передавая трубку друг другу.

Напомним, с 1 июня 2014 года в России действует «антитабачный» закон. Курить запретили в барах, ресторанах, кафе, на платформах вокзалов, в аэропортах, электричках и всем общественном транспорте. Собственно, сам закон начал действовать еще в 2013 году, но наиболее заметные его пункты заработали лишь летом прошлого года.

Напомним, в 2015 году председатель комитета Совета Федерации Вадим Тюльпанов предложил внести поправки в «антитабачный закон» и запретить курить кальяны в общественных местах. По заявлению парламентария, в развлекательных заведениях по-прежнему курят, только теперь кальяны на нетабачной, фруктовой смеси, которые не регулируются «антитабачным» законом.

В 2017 году Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга также предложил запретить кальянные, расположенные в жилых домах. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, объясняя необходимость принятия закона, отметил пожароопасность нахождения кальянных в жилых домах, а также вред от курения самого кальяна.

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