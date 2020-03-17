РПЦ запретит прихожанам целовать крест и руку священника. Правда, только в Московской епархии

Русская православная церковь утвердила с патриархом Кириллом правила профилактики коронавируса (тут читайте трансляцию новостей о COVID-19) во время церковных служб. Прихожанам, исходя из документа, опубликованного на сайте Русской православной церкви, запретят целовать крест и руку священника. Правда, распространяются эти правила только на Московскую епархию.

Верующих призывают не целовать чашу для причастия. Кроме того, после процедуры причастия ложку для вина рекомендуют обтирать пропитанной спиртом тканью и окунать в воду. «Запивку» (горячая вода с вином, которую употребляют при причастии) рекомендуют давать в одноразовой посуде, а для «утирания уст» использовать бумажные салфетки, которые потом сжигать.

Священникам рекомендовали воздерживаться от «преподания руки для целования». Для миропомазания начнут использовать ватную палочку и бумажную салфетку, а раздавать антидор в одноразовых перчатках. Крест по окончании литургии прихожане не будут целовать — его будут возлагать на их головы.