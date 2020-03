Как поменяли свой режим работы и что отменили из-за коронавируса петербургские музеи, клубы, театры и общественные пространства

Концертные площадки и клубы

Петербургская Филармония отменила концерты ансамбля Венской филармонии и «Заклинание минимализмом». Остальные события должны состояться.

Клуб «Космонавт» сообщил о том, что все мероприятия площадки будут проведены в соответствии с требованием правительства о максимальной численности в 1000 человек. На данный момент отменен только концерт американской группы Missio.

Клуб A2 также отдельно сообщает о каждой отмене. На данный момент перенесены концерты Nothing But Thieves, «Пошлая Молли», ATL, «Операция Пластилин», Machete, #2Маши, Morgenstern, ЛСП, Asking Alexandria. Отменено выступление Infected Mushroom.

В клубе Blank отменены все события «на ближайшее время».

Клуб-фестиваль «МОРЗЕ» отменил концерты X Ambassadors, запланированный на 19 марта, DJ Krush (18 марта), Ghostemane (14 апреля). Концерты групп «кис-кис» и «Дайте танк (!)» разделены на две части: в назначенный день одно выступление пройдет в 16:00, второе — в 20:00.

Фестиваль «Маятник Фуко», на котором выступят Gone.Fludd, Markul, Obladaet, Morgenstern, перенесен на 15 ноября.

В СК «Юбилейный» отменены концерт группы «Хлеб», ледовое шоу «Чемпионы на льду» и музыкальный спектакль «Алладин». Из запланированных мероприятий не отменены только массовые катания и летние концерты.

Промо-группа AVG отменила все предстоящие вечеринки.

В клубе «Мачты» перенесен концерт Vendredi Sur Mer, он пройдет 2 октября.

Отменены все матчи плей-офф хоккейного клуба СКА, а также концерт Егора Крида в Ледовом дворце 31 марта.

В Aurora Concert Hall ограничили продажу билетов, чтобы не превышать максимум в 1 000 человек на мероприятие. Об отмене событий пока не сообщалось.

В клубе Zal пока отменены только отдельные концерты: Emmure и Dope D.O.D.

Книги

Книжный магазин «Порядок слов» отменил все мартовские мероприятия, а также призвал заказывать книги в интернет-магазине.

Еда

Веган-кафе Fika теперь работает только на доставку и на вынос.

Проект «История одной кухни», который готовит еду для нуждающихся, отменил все мероприятия, а также поменял формат выдачи еды. С пятницы обещают сделать так, чтобы люди не пересекались внутри заведения.