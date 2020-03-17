Как поменяли свой режим работы и что отменили из-за коронавируса петербургские музеи, клубы, театры и общественные пространства

Музеи

Государственный Эрмитаж пока работает в прежнем режиме: представители музея заметили, что посещаемость комплекса регулируется службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей. Однако отменяются (и, вероятно, будут отменяться) мероприятия: пока точно не состоится «День культуры Кавказа в Эрмитаже».

Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» закрыт для посещения до 31 марта, на этот срок в РХЦ отменяются все экскурсии, лекции и программы.

Лекции и медиации Молодежного центра, а также занятия Студенческого клуба отменяются пока до 22 марта включительно. «Мы постараемся все отмененные лекции либо прочитать позднее, либо записать онлайн», – уточнили сотрудники.

ЦВЗ Манеж отменяет все массовые мероприятия до конца выставки «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»: лекции, туры, мероприятия для детей и «Ночь в Манеже». Выставка остается доступной для осмотра в индивидуальном режиме.

Музей советских игровых автоматов закрыт на неопределенный срок. Отменен благотворительный аукцион «Соцсбыт».

Эрарта «открыта и будет оставаться открытой для своих посетителей так долго, насколько это будет возможно».

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) отменил все события и перешел на удаленный режим работы.

На месяц закрыли музей Павлова в Колтушах и проект «Новая антропология».

Театры

Александринский театр открыт для зрителей, так как вместимость основной сцены – 940 человек, а новой – 300. Однако, так как многие отказываются от походов в публичные места, театр принял решение показать некоторые свои спектакли онлайн — на сайте театра и в официальных пабликах в социальных сетях. Одновременно со зрителями в зале можно будет увидеть спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» 17 и 18 марта. Дата следующей трансляции будет объявлена позже.

Мариинский театр пока работает в штатном режиме. Возврат билетов оформляется без штрафов.

В БДТ также пока не отменен ни один спектакль, так как вместимость основной сцены – 750 человек, малой – 70.

Театр имени Ленсовета работает в прежнем режиме, билеты продаются.