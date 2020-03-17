В Петербурге уже отменены все мероприятия численностью более 1000 человек. Какие-то площадки ограничивают посещаемость, какие-то — закрывают двери и переносят даже небольшие события. «Собака.ru» собрала все, что известно об изменении режима работы музеев, театров и общественных пространств, переносе и отмене концертов и вечеринок.
Как поменяли свой режим работы и что отменили из-за коронавируса петербургские музеи, клубы, театры и общественные пространства
Музеи
Государственный Эрмитаж пока работает в прежнем режиме: представители музея заметили, что посещаемость комплекса регулируется службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей. Однако отменяются (и, вероятно, будут отменяться) мероприятия: пока точно не состоится «День культуры Кавказа в Эрмитаже».
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» закрыт для посещения до 31 марта, на этот срок в РХЦ отменяются все экскурсии, лекции и программы.
Лекции и медиации Молодежного центра, а также занятия Студенческого клуба отменяются пока до 22 марта включительно. «Мы постараемся все отмененные лекции либо прочитать позднее, либо записать онлайн», – уточнили сотрудники.
ЦВЗ Манеж отменяет все массовые мероприятия до конца выставки «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России»: лекции, туры, мероприятия для детей и «Ночь в Манеже». Выставка остается доступной для осмотра в индивидуальном режиме.
Музей советских игровых автоматов закрыт на неопределенный срок. Отменен благотворительный аукцион «Соцсбыт».
Эрарта «открыта и будет оставаться открытой для своих посетителей так долго, насколько это будет возможно».
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) отменил все события и перешел на удаленный режим работы.
На месяц закрыли музей Павлова в Колтушах и проект «Новая антропология».
Театры
Александринский театр открыт для зрителей, так как вместимость основной сцены – 940 человек, а новой – 300. Однако, так как многие отказываются от походов в публичные места, театр принял решение показать некоторые свои спектакли онлайн — на сайте театра и в официальных пабликах в социальных сетях. Одновременно со зрителями в зале можно будет увидеть спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» 17 и 18 марта. Дата следующей трансляции будет объявлена позже.
Мариинский театр пока работает в штатном режиме. Возврат билетов оформляется без штрафов.
В БДТ также пока не отменен ни один спектакль, так как вместимость основной сцены – 750 человек, малой – 70.
Театр имени Ленсовета работает в прежнем режиме, билеты продаются.
Общественные пространства
Общественное пространство «Севкабель Порт» временно приостановило все мероприятия. Закрыт кабельный цех, а концерты, проведение которых было запланировано в клубе «Морзе» 19 и 21 марта, перенесены. В рамках выставки интерактивных инсталляций, кинетических объектов и видео-арта «Формы движения» отменены все массовые мероприятия, однако индивидуальное посещение экспозиции остается возможным.
Новая Голландия свернула всю программу событий, в том числе закрыла выставку Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010». Парк и проекты резидентов пока работают в обычном режиме, но администрация острова призвала не выходить на улицу без особо важных дел.
Концертные площадки и клубы
Петербургская Филармония отменила концерты ансамбля Венской филармонии и «Заклинание минимализмом». Остальные события должны состояться.
Клуб «Космонавт» сообщил о том, что все мероприятия площадки будут проведены в соответствии с требованием правительства о максимальной численности в 1000 человек. На данный момент отменен только концерт американской группы Missio.
Клуб A2 также отдельно сообщает о каждой отмене. На данный момент перенесены концерты Nothing But Thieves, «Пошлая Молли», ATL, «Операция Пластилин», Machete, #2Маши, Morgenstern, ЛСП, Asking Alexandria. Отменено выступление Infected Mushroom.
В клубе Blank отменены все события «на ближайшее время».
Клуб-фестиваль «МОРЗЕ» отменил концерты X Ambassadors, запланированный на 19 марта, DJ Krush (18 марта), Ghostemane (14 апреля). Концерты групп «кис-кис» и «Дайте танк (!)» разделены на две части: в назначенный день одно выступление пройдет в 16:00, второе — в 20:00.
Фестиваль «Маятник Фуко», на котором выступят Gone.Fludd, Markul, Obladaet, Morgenstern, перенесен на 15 ноября.
В СК «Юбилейный» отменены концерт группы «Хлеб», ледовое шоу «Чемпионы на льду» и музыкальный спектакль «Алладин». Из запланированных мероприятий не отменены только массовые катания и летние концерты.
Промо-группа AVG отменила все предстоящие вечеринки.
В клубе «Мачты» перенесен концерт Vendredi Sur Mer, он пройдет 2 октября.
Отменены все матчи плей-офф хоккейного клуба СКА, а также концерт Егора Крида в Ледовом дворце 31 марта.
В Aurora Concert Hall ограничили продажу билетов, чтобы не превышать максимум в 1 000 человек на мероприятие. Об отмене событий пока не сообщалось.
В клубе Zal пока отменены только отдельные концерты: Emmure и Dope D.O.D.
Книги
Книжный магазин «Порядок слов» отменил все мартовские мероприятия, а также призвал заказывать книги в интернет-магазине.
Еда
Веган-кафе Fika теперь работает только на доставку и на вынос.
Проект «История одной кухни», который готовит еду для нуждающихся, отменил все мероприятия, а также поменял формат выдачи еды. С пятницы обещают сделать так, чтобы люди не пересекались внутри заведения.
Мода
Не состоится показ круизной коллекции Max Mara, который должен был пройти в Петербурге 25 мая. отменен.
Рома Уваров, победитель конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» отменил показ коллекции осень-зима Roma Uvarov Design.
Другие крупные мероприятия
Петербургский международный экономический и образовательный форумы перенесены на 2021 год. Отменен реюнион 2020 — ежегодная масштабная встреча выпускников СПбГУ. «Тотальный диктант», который планировался на апрель, перенесен на осень. «TEDxHSESaintPetersburg: Культура всего» пройдет не в марте, как планировалось, а осенью.
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