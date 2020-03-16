Правительство России обнародовало антикризисный план по борьбе с коронавирусом Covid-19 и его последствиями в стране. Так, для его реализации будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, а также выстроена система онлайн-оповещения россиян о ситуации с вирусом.
На борьбу с коронавирусом в России выделят 300 миллиардов рублей
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Фото: Shutterstock.com
О введении антикризисного плана объявил в понедельник, 16 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин. Основными мерами, направленными на борьбу с последствиями распространения коронавирусв в стране, являются:
Формирование антикризисного фонда в размере 300 миллиардов рублей;
Введение отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отрасли;
Отмена с 17 марта ограничений для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети;
Закрытие границы с Беларуссией;
Создание системы онлайн-оповещения россиян о ситуации с распространением коронавируса;
Создание фонда премирования врачей, которые борются с коронавирусом в России;
Оперативное принятие законопроекта, разрешающего онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку;
Расширение льготного кредитования бизнеса.
«Люди во всем мире вынуждены менять привычный образ жизни. Проактивные, упреждающие меры, которые были нами приняты еще в феврале этого года, позволили серьезно ограничить распространение коронавируса в России. Мы должны сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах, и мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы», — заявил Мишустин.
Напомним, ВОЗ выпустила рекомендации для населения в связи с распространением нового коронавируса. В них перечислены основные мифы и ложные представления о коронавирусной инфекции, а также эффективные меры защиты. Ранее стало известно о том, что России количество зараженных COVID-19 увеличилось до 63 человек. Трое заболевших находятся в Московской области, один — в Тюменской. Они недавно посещали Италию, Францию, Германию и Швейцарию. В числе первых пятидесяти заболевших в России оказался петербургский чемпион по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
В Петербурге 16 марта вступит в силу постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Это означает, что с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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