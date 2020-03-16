На борьбу с коронавирусом в России выделят 300 миллиардов рублей

Напомним, ВОЗ выпустила рекомендации для населения в связи с распространением нового коронавируса. В них перечислены основные мифы и ложные представления о коронавирусной инфекции, а также эффективные меры защиты. Ранее стало известно о том, что России количество зараженных COVID-19 увеличилось до 63 человек. Трое заболевших находятся в Московской области, один — в Тюменской. Они недавно посещали Италию, Францию, Германию и Швейцарию. В числе первых пятидесяти заболевших в России оказался петербургский чемпион по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.

В Петербурге 16 марта вступит в силу постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Это означает, что с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.