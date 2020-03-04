Женщины, воспитывающие неизлечимо больных детей – о самореализации, планах и принятии диагноза

Когда мы наконец узнали о диагнозе, то очень сплотились с мужем. Семья у нас маленькая – у меня нет родителей, у мужа они уже пожилые. Так что справлялись со всем вдвоем. Но сначала никак не могли поверить врачам, искали, куда можно поехать, чтобы вылечить ребенка. Наверное, я даже сейчас не понимаю до конца, что болезнь неизлечима.

Сначала я была в таком шоковом состоянии, что никакая поддержка мне была не нужна – сама отвернулась от многих друзей и отказалась от общения. Мне казалось, что у нас теперь совершенно разные жизни, нет общих интересов. Они будут рассказывать, какие замечательные у них спортсмены растут, как женятся, а я буду где-то в глубине души обливаться слезами. Не от зависти, а просто потому что их дети могут сами прийти домой из школы.

Потихоньку ситуация все же исправляется – сейчас у меня богатый круг общения с более близкими и по духу, и по проблемам людьми. Я познакомилась с ними на психологических группах поддержки для родителей – их проводит Вероника Шутова, директор фонда «Каждый».

Сейчас Вася на поддерживающей терапии, которая дает свои плоды. Несмотря на упущенное время, он самостоятельный и социально-адаптированный, принимает себя. Ему сейчас даже спокойнее, потому что мы не требуем от него приседать, бегать или по лестнице ходить. Мы помогаем, разговариваем о том, что нужно беречь себя, свое здоровье. Ему попроще, а нам все еще надо как-то с этим смирится. Так как болезнь прогрессирует, приходится с каждым этапом проживать это снова.

Когда 2,5 года назад мы узнали о диагнозе, я попрощалась со всеми своими личными планами: о развитии, дополнительном образовании, работе. К этим мечтам я сейчас даже не возвращаюсь, потому что нет времени. Мне пришлось отказаться и от общения: я не могу встретиться с друзьями, куда-то поехать, провести время вдвоем с мужем, потому что нам не с кем оставить Васю. Но даже если нас кто-то подменяет, мне очень страшно. Все время думаю, справятся ли, не случилось ли чего, не упал ли, все лекарства принял?

У нас каждый день насыщенный: утром папа отвозит его в школу, через три-четыре урока я его забираю, потом мы едем либо в бассейн, либо на терапию. А вечером у нас либо репетитор, либо занятие музыкой. Вася после смены в лагере загорелся идеей игры на фортепиано, приехал и заявил: «Я хочу играть». Мы сначала думали, что забудется до сентября, но нет, он осенью еще настойчивее стал просить – и теперь он занимается дома.