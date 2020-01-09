В Австралии горят миллионы гектаров леса. Из-за пожаров погибло около 1 миллиарда животных

Как объясняет Дикман, животные, которые выжили в пожарах, вновь вернутся в свои места обитания — однако там уже не будет ресурсов для их жизни и пропитания. А те птицы и животные, которые смогут убежать в не затронутые огнем районы, вполне вероятно не сумеют конкурировать с особями, уже живущие там — и также погибнут в течение короткого времени.

«Мы знаем, что в последние несколько десятилетий биоразнообразие Австралии сокращается, и, вероятно, довольно хорошо известно, что в Австралии наблюдается самый высокий в мире показатель исчезновения млекопитающих. Именно такие события могут ускорить процесс вымирания ряда других видов. То, что мы видим, это последствия изменения климата», — заявил профессор.

Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы, основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 миллиарда особей. «Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды и, пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным», — говорится в заявлении.