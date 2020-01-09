Осенью 2019 года в Австралии начались лесные пожары. По состоянию на начало января 2020 года, огонь уничтожил около 10 миллионов гектаров растительности. По подсчетам профессора Сиднейского университета Криса Дикмана, на начало января 2020 года только в штате Новый Южный Уэльс в результате пожаров погибло 800 миллионов животных — тогда как по всей Австралии жертвами стали не менее одного миллиарда.
В Австралии горят миллионы гектаров леса. Из-за пожаров погибло около 1 миллиарда животных
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Фото: Shutterstock.com
Как объясняет Дикман, животные, которые выжили в пожарах, вновь вернутся в свои места обитания — однако там уже не будет ресурсов для их жизни и пропитания. А те птицы и животные, которые смогут убежать в не затронутые огнем районы, вполне вероятно не сумеют конкурировать с особями, уже живущие там — и также погибнут в течение короткого времени.
«Мы знаем, что в последние несколько десятилетий биоразнообразие Австралии сокращается, и, вероятно, довольно хорошо известно, что в Австралии наблюдается самый высокий в мире показатель исчезновения млекопитающих. Именно такие события могут ускорить процесс вымирания ряда других видов. То, что мы видим, это последствия изменения климата», — заявил профессор.
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы, основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 миллиарда особей. «Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды и, пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным», — говорится в заявлении.
Напомним, в июле 2019 года, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири, власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. В тот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно». Вечером 1 августа Следственный комитет РФ по Красноярскому краю возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае — по статье №293 «Халатность» Уголовного Кодекса РФ.
Россияне создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. Высказались и петербуржцы. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева.
Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири. В августе авиакомпания S7 временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания "Сибирь"» — и запустила кампанию по восполнению сгоревших лесов. Уже в начале сентября S7 завершила сбор средств и приступила к их посадке.
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