«Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных

Всего «Ночлежке» необходимо собрать 500 подарочных наборов в Петербурге и 200 — в Москве. Для этого со 2 по 22 декабря в приют на Боровой улице, 112Б, в благотворительные магазины «Спасибо!» в Петербурге и «Charity Shop» в Москве можно приносить коробки сахара-рафинада и чая в пакетиках, пюре и лапшу быстрого приготовления в твердой упаковке, банки с тушенкой и рыбными консервами, влажные салфетки, зубные щетки, гигиенические прокладки, носки, тюбики детского крема, одноразовые станки для бритья и другие вещи, которые помогут людям выжить на улице.

Полный список необходимых вещей, а также адреса, куда их можно принести, можно найти здесь. В канун Нового года волонтеры организации упакуют их и вручат бездомным людям.

Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.

Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.