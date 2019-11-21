Депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных благотворительной организации «Ночлежка». Автор письма также просит проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов.
Московский депутат обратилась к президенту с просьбой не допустить открытие «Ночлежки» в Москве
По словам Андриановой, «жители Бегового района категорически против» открытия приюта для бездомных от благотворительной организации «Ночлежка». «В район, находящийся в пяти километрах от Кремля, будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также страдающие инфекционными и паразитарными болезнями. После консультации часть бездомных будет оставаться в нашем районе, приводя в антисанитарное состояние детские площадки, подъезды, подвалы и чердаки», — говорится в письме депутата к президенту России Владимиру Путину.
Депутат также выражает сомнения по поводу финансирования организации. Андрианова указывает на «широкую поддержку планов «Ночлежки» и тенденциозную одностороннюю подачу материлов о не со стороны либеральных оппозиционных СМИ», а также «наличие у МБООПБ «Ночлежка» иностранного финансирования». В связи с чем депутат просит проверить организацию по закону об «иностранных агентах», а также прекратить выдачу Президентских грантов.
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Григорий Свердлин
В своей реакции на обращение Андриановой к президенту директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин отметил, что не занимается политикой. «Приятно, что наши годовые отчеты пользуются популярностью — все источники финансирования у нас указаны там, иностранные составляют процентов 15. И нет, никакой политикой мы не занимаемся, так что статус иностранного агента к нам не применим. И никаких проверок мы не боимся, нас уже сто раз проверяли. Ну и нет, не дождетесь. Приют будет. Работаем дальше», — написал он в своем Facebook.
В официальной группе «Ночлежки» «ВКонтакте» также появилось обращение. «Собака.ru» публикует его содержание.
Из официального обращения «Ночлежки»:
Писать этот пост спокойно и сдержанно нам довольно трудно. Сегодня стало известно, что муниципальный депутат района Беговой Зоя Андрианова отнесла обращение в администрацию Президента с просьбой не только не допустить открытия проектов Ночлежки в районе, но и вовсе признать нас иностранным агентом и больше не давать Президентский грант.
До этой ситуации нам уже приходилось многократно отвечать на вопросы прокуратуры и Роспотребнадзора после обращений противников наших проектов. И хотя мы пока не получили никаких официальных запросов из администрации Президента и министров, к которым обращается муниципальный депутат Андрианова, не можем молчать.
Мы не боимся проверок. Мы проходим их регулярно и успешно. Это отнимает огромное количество сил и времени, которые мы могли бы тратить на помощь людям, но это важная часть нашей работы.
Иностранное финансирование у Ночлежки есть, мы никогда этого не скрывали, это указано в наших годовых отчетах. Деньги, которые мы получаем из-за рубежа составляют около 15% нашего бюджета, и мы очень благодарны религиозным организациям, которые поддерживают нашу работу. Однако Ночлежка никогда не занималась политикой, поэтому статус иностранного агента к нам не применим.
Мы будем продолжать работу над запуском проектов Ночлежки в Москве. В ближайшие время начнем ремонт, и ориентировочно в марте 2020 года откроем Консультационную службу и Реабилитационный приют.
Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.
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