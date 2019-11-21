Московский депутат обратилась к президенту с просьбой не допустить открытие «Ночлежки» в Москве

Из официального обращения «Ночлежки»:

Писать этот пост спокойно и сдержанно нам довольно трудно. Сегодня стало известно, что муниципальный депутат района Беговой Зоя Андрианова отнесла обращение в администрацию Президента с просьбой не только не допустить открытия проектов Ночлежки в районе, но и вовсе признать нас иностранным агентом и больше не давать Президентский грант.

До этой ситуации нам уже приходилось многократно отвечать на вопросы прокуратуры и Роспотребнадзора после обращений противников наших проектов. И хотя мы пока не получили никаких официальных запросов из администрации Президента и министров, к которым обращается муниципальный депутат Андрианова, не можем молчать.

Мы не боимся проверок. Мы проходим их регулярно и успешно. Это отнимает огромное количество сил и времени, которые мы могли бы тратить на помощь людям, но это важная часть нашей работы.

Иностранное финансирование у Ночлежки есть, мы никогда этого не скрывали, это указано в наших годовых отчетах. Деньги, которые мы получаем из-за рубежа составляют около 15% нашего бюджета, и мы очень благодарны религиозным организациям, которые поддерживают нашу работу. Однако Ночлежка никогда не занималась политикой, поэтому статус иностранного агента к нам не применим.

Мы будем продолжать работу над запуском проектов Ночлежки в Москве. В ближайшие время начнем ремонт, и ориентировочно в марте 2020 года откроем Консультационную службу и Реабилитационный приют.