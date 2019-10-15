20 главных изобретений ИТМО: от нового языка программирования до наномашин против рака

Язык программирования Kotlin

Кто? Андрей Бреслав (кафедра компьютерных технологий Университета ИТМО, выпуск 2007 года)

В 2017 году Google объявил Kotlin главным языком программирования Android-приложений наряду с Java. Назвали язык в честь острова в Финском заливе, на котором стоит Кронштадт, и это отсылка к главному конкуренту — языку, получившему имя в честь кофе с индонезийского острова Ява. Детище программиста JetBrains Бреслава идеально совместимо с Java, но при этом оно проще и удобнее для программистов: код на нем выходит на 20-30 % короче. Сами разработчики уверены: благодаря протекции Google и гениальной простоте, многие их коллеги скоро полностью перейдут на Kotlin. Уже сейчас на нем работают более 3 млн пользователей.

Андрей Бреслав: «Kotlin активно развивается на Android и действительно может потеснить Java на этом рынке. Но, кроме этого, мы создаем технологию, при которой один код сможет работать и на Android, и на iOS. А это уникальные перспективы, у конкурентов (Swift, Java) их нет».