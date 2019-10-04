На данный момент средняя стипендия в России — 2980 рублей, в следующем году она вырастет до 3070 рублей. Таким образом стипендиальный фонд будет проиндексирован на 3%. В последующие два года, как прогнозируют в Минобрнауки, повышение может составить порядка 120 рублей в год.

«Средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2980 рублей, в 2018 году в сентябре данный размер составлял 2904 рубля, а размер государственной социальной стипендии на текущий момент составил 3469 рублей, что больше на 124 рубля чем в 2018 году на ту же дату», — сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, студентов будущего начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта — на основании данных цифрового следа учащихся будет оцениваться их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни вуза и даже поведение. Выпускники российских университетов останутся без дипломов — привычные бумажные «корочки» начнут заменять на электронные сертификаты. А еще студентов СПбГУ больше не отчислят за «проваленные» экзамены.