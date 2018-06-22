«Мы учим думать» – Николай Вахтин и Лев Лурье о Европейском университете

Николай Вахтин: Рад встрече, но ты объясни мне, зачем это интервью?

Лев Лурье: Мне кажется важным, чтобы читатели журнала «Собака.ru» узнали про тебя. Я вот в свое время тоже был человеком из списка «ТОП 50», получил статуэтку в виде собаки и поставил ее на полку. Довольно достойные люди награждаются этой премией, и при счастливом стечении обстоятельств удается даже пожать руку Ксении Собчак, которая обычно ведет церемонию ее вручения.

Николай: Я уже пожал. Она как-то заходила к нам в Европейский университет.

Лев: Повезло. Для начала расскажи мне, пожалуйста, про твою бабушку, Веру Панову (лауреат трех Сталинских премий и официально признанный писатель, Вера Федоровна была одной из ключевых фигур ленинградской культуры 1950–1960-х годов. — Прим. ред.).

Николай: Она родилась в Ростове-на-Дону, где познакомилась с моим дедом, спецкором «Комсомольской правды» Борисом Вахтиным. В 1935 году деда арестовали и бабушка осталась одна с тремя детьми без каких-либо средств к существованию.

Лев: Почему такой странный год — 1935-й?

Николай: Его обвинили в сокрытии принадлежности к троцкистам.

Лев: А он реально им был?