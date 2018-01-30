Татьяна Толстая: «Если я когда-нибудь скажу "кек" — убейте меня»

Гуглить: Один мой приятель только что написал, что ехал в такси, и водитель сказал такую фразу: «Некоторые женщины не дружат с интернетом и не вкуривают гуглеж». Это тот случай, когда слово полностью русифицировалось. Кто бы мог подумать, что Google больше обрусеет, чем наш «Яндекс». В этом смысле наши неправильное название выбрали. Я могу понять эту игру индекс-яндекс, но все же. В начале 1990-х всем нравилось иностранное. Например, молоко компании «Вимм-Билль-Данн». Кто это? Что это? Там что-то такое ушастое было нарисовано. Потом эта мода быстро прошла, и все стало славянское. Появилась сметана «Благода». На каком это вообще языке?

Улыбнуло, доставило, зашло: Еще не научилась пользоваться этими словами. Я не решусь пока. Доставило — это усечение — доставило удовольствие. Улыбнуло — меня от этого немножко передергивает, хотя ничего плохого в этом и нет. Похоже на «скрючило».

Загадочная вещь «Эщкере»: Модное слово сейчас. Это надо восклицать. Я пас, вряд ли уже буду говорить «Эщкере!» когда-нибудь. Оно не имеет четкого смысла. Как и много других вещей. Был один писатель, я с ним ездила в одной бригаде выступать от издания «Новый Мир». Он был за все деревенское и против всего городского. Ему нужно было сесть в автобус и доехать до места выступления. Для этого надо было перейти улицу. Ждем зеленого света. Ему не нравится, против природы это все как-то — ждать минуту-полторы, пока машины проедут. И вот он: «Едут и едут, а куда — сами не знают». Я в ответ: «Владимир, одну минуточку! Уверена, что они знаю, куда. По прямой, потом поворачивают. Кто-то едет с работы домой, кто-то наоборот. Если ему нужна еда — он едет в магазин. Если какие-нибудь шнурки для ботинок, то вряд ли он будет стучаться в театр. Зачем ты вообще сейчас это сказал?» Оказывается, он хотел вообще сказать, обобщить. У него душа, природа, а тут едут, понимаете ли. Но при этом потом сел в железный транспорт и доехал до своей публики, где обличал что-то цивилизационное. Типичная бессмысленная болтовня. Чем-то похоже все это.