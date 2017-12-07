Татьяна Черниговская: «Компьютер, который будет работать как мозг, съест энергию целого города»

Л. Лурье: Что такое нейролингвистика?

Т. Черниговская: Это стык лингвистики и неврологии, мы изучаем, что происходит в мозгу, когда говоришь и слушаешь.

Л. Лурье: У человека вынимают кусочек мозга и смотрят, что он не может сказать?

Т. Черниговская: Вы зверь просто! Нет, никто ничего не вынимает. Во-первых, природа сама такие эксперименты ставит – происходят ранения, инсульты, опухоли, которые влияют на работу мозга, и у нас появляется возможность понять, что и как функционирует. Во-вторых, сейчас есть много технических средств – томографы, МРТ, Eye Tracker, психолингвистические методики, благодаря которым без внедрения можно изучать эти феномены.

Л. Лурье: Кроме чистого познания, для чего еще нужна эта наука?

Т. Черниговская: Для того, чтобы лечить людей. Чтобы понять, что у человека с речью, нужно иметь представление о лингвистике. Мозг — это ткань, на ней не написано «деепричастие». Наши знания необходимы для диагностики, реабилитации, восстановления разных функций речи. Иногда необходимо заново учить людей родному языку. В мире растет количество людей с дисграфией и дислексией. Ее нужно уметь диагностировать, чтобы понимать, что ребенок не прогульщик и не двоечник. Это сложная процедура, которая касается огромного числа людей.

Л. Лурье: От этого есть лекарства?

Т. Черниговская: Конечно, таких таблеточек, которые по волшебству возвращают человеку способность строить деепричастия, нет. Но есть лекарства, которые улучшаю химические процессы в мозгу. А также есть методы, с помощью которых нужно заниматься с детьми.