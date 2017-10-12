«Мне больше негде учиться!» — монологи студентов Европейского Университета о причинах закрытия вуза

Александра Воронина, 23 года

«Я закончила первый курс магистратуры. Нам было предложено написать заявление об отчислении, либо о переводе в другой вуз. Большинство студентов выбрали отчисление, поскольку мы ждем и надеемся на то, что лицензия будет восстановлена. Те, кто выбрал другой вуз, учатся либо в РГПУ им. Герцена, либо в ВШЭ. Один молодой человек с моего потока учился в ЕУ платно и после изъятия лицензии как раз перевелся в ВШЭ. Сумма, которую он платил за обучение в ЕУ, оказалась меньше чем в новом месте учебы, и сейчас ЕУ оплачивает за него эту разницу.

Что будет дальше — совершенно непонятно. Большая часть учащихся продолжает работать над своими магистерскими диссертациями, а преподаватели нас в этом поддерживают. О какой-либо полноценной учебной деятельности речи не идет. Тем не менее, мы стараемся поддерживать общение с нашими научными руководителями. У нас у всех есть надежда на то, что когда-нибудь ЕУ вернется к обратно, а мы сможем защититься и получить дипломы.

Я участвовала в пикетах на Дворцовой площади, и все прошло очень спокойно: никакой агрессии со стороны правоохранительных органов или горожан не было. Ко мне подходила полиция, вежливо попросила паспорт, записала мои данные, и спросила, знакома ли я с правилами организации пикетов. Подходили незнакомые люди и спрашивали, зачем я там стою, и я рассказывала им, что происходит с нашим университетом.

Обучение у нас было довольно плотным, и когда начали откладывать начало учебного года, кто-то выдохнул с облегчением и обрадовался, потому что появилось время на написание диссертации. Но абсолютно все студенты недовольны сложившимися обстоятельствами.

В самом худшем варианте развития событий, если будет понятно окончательно, что учеба в вузе не возобновится, я буду планировать поступление в магистратуру за границей. Об этом, собственно, я и написала на своем плакате во время пикета 10 октября: «Я хочу остаться в России, но мне больше негде учиться». С моей темой диссертации мне кажется не очень продуктивно и разумно переводиться в другой российский вуз».