Ученые изобрели ручку, которая диагностирует рак за 10 секунд

Ученые из Техасского университета в Остине разработали ручку MasSpec — гаджет для диагностики онкологических заболеваний с тонким электронным шнуром, который способен обнаружить опухоль ровно за 10 секунд.

Доктор прикладывает кончик ручки на образец определенного участка кожи и нажимает на педаль, а в этот момент «грифель» MasSpec выделяет крохотную каплю воды. Далее жидкость поступает обратно в прибор в масс-спектометр (устройство, анализирующее материалы) и выдает результат через 10 секунд на экране компьютера.

Американские ученые уже исследовали образцы кожи животных и людей, и результаты доказали, что MasSpec определяет рак легких, яичников, щитовидной железы и груди с вероятностью 93%. В дальнейшем исследователи планируют  расширить список видов онкологии для диагностики.

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