Петербургские школы и детские сады заработают 1 сентября в обычном режиме

«Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме», — отмечается в сообщении.