Расширение сознания

А.Ц.: Про популярные нынче духовные практики, способы изменения, расширения сознания с помощью препаратов, трав, медитаций. Чем вызван этот интерес?

Т.Ч.: Не хочется легкомысленно отвечать. На мозг влияет все: и то, что вы выпили или съели, и то, что образуется в результате эмоций — все это химия. Более того, известно, что музыка может влиять на экспрессию определенных генов — не стоит думать, что это поверхностное влияние, это может стать сильным ударом.

Расширение и изменения сознания – это мощные воздействия. Я бы боялась — это не пустяки. Меня удивляет, когда люди какую-то дрянь едят или пьют. Почему им в голову не приходит, что в итоге это попадает в кровь, а оттуда в голову — не только в пятку. Не страшно ли с расширением и сужением сознания играть? Я не отговариваю никого, но мне, например, страшно. Так же как виртуальные, расширенные реальности. Я знаю несколько очень богатых людей, которые запретили своим детям пользоваться очками с виртуальной реальности больше, чем 10-15 минут в день, а то и в неделю.

А.Ц.: Я могу это понять. Это меняет сознание.

Т.Ч. В том-то и дело. Эти устройства становятся все более изощренными и все более похожими на правду. Может крыша съехать от того, что перестанешь понимать, где мир на самом-то деле находится. Ты еще там или ты уже тут?

А.Ц.: Я уверен, что это наше будущее по экономическим причинам. Самый дешевый способ разместить на Земле миллиарды людей – это посадить их в капсулы, включить виртуальную реальность, и пусть там сидят. Это недорого.

Т.Ч.: Вы уверены, что это еще не произошло?

А.Ц.: Не уверен, я не удивлюсь, если я умру, открою глаза, а мне скажут: «Welcome! Вы просидели в своей программе какое-то количество лет».

Т.Ч.: Мы, конечно, хулиганим сейчас, но, строго говоря, доказательств того, что мы находимся в реальном мире, нет.

Смерть и реинкарнация

А.Ц.: Вы с возрастом стали больше или меньше смерти бояться?

Т.Ч.: Наверное, меньше.

А.Ц.: Это обнадеживает нас всех.

Т.Ч.: Ты постепенно привыкаешь к этой мысли.

А.Ц.: У меня был интересный опыт: меня погрузили в гипноз, и я видел свою предыдущую жизнь. Тебе что-то говорят, ты присутствуешь вроде бы в комнате и при этом действительно видишь большое количество картинок, сюжетов. У меня нет однозначного научного или ненаучного объяснения этому — мне просто было интересно. Вполне себе законный опыт, он, кстати, указан в последнем замечательном фильме Анны Меликян «Фея», можно посмотреть. Как вы это объясните с точки зрения ученого? Наличие таких галлюцинаций, вполне осмысленных, которые сложно себе просто так нарисовать.

Т.Ч.: Я, если позволите, отвечу лукаво. Несколько лет тому назад мы небольшой группой ездили к Далай-ламе по его приглашению. Самое интересное, что было, – разговоры с ним и с монахами. Один из вопросов, который, я думаю, ему задавали тысячу раз, и задала я, был такой: «Вот у вас присутствует реинкарнация, но это же не имеет никакого научного объяснения, потому что нет никакого канала, ничего, чем владеет наука, по которому могла бы личность перейти в другое тело». Он дал ответ: «Нам никаких доказательств не нужно. Мы просто знаем, что это так. Мы знаем это точно, потому что у нас очень много примеров. Вы же ученые, вы и ответьте».