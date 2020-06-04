Татьяна Черниговская: «Миру необходим срочный ремонт мозга — сейчас самое время»

Ремонт мозга — это образование. Самое время его получить

Какой диагноз можно поставить обществу будущего?

Его, увы, ждет разделение на тех, кто себе много может позволить, и «других», т. е. элитизация. Я вижу все признаки. Не то чтобы я это как пифия вам предсказывала: я разделяю мнение многих ученых. Мощное расслоение было всегда, но сейчас оно как никогда сильно. И будет только расти. Очень хорошее и очень дорогое образование — не онлайн, а от мастера к мастеру — смогут себе позволить единицы. Нельзя стать учеником Караваджо, не присутствуя физически в его мастерской: нужно крутиться там, краски растирать, холсты натягивать — только тогда что-то получится.

И будет некое образование для большинства. Встает такой вопрос: а чему мы должны учить всех? Пользоваться банком онлайн? Все ли дети должны читать Аристотеля? Есть мнение, что если человек потом на конвейере работать будет, то вряд ли этот Аристотель ему нужен. Но оно ошибочное. У каждого должна быть возможность впитать культурную мощь, которую тысячелетиями создавало человечество. В этом смысле советская школьная система, когда все читали всё, очень хороша. Я слышу возражения: «Зачем подростку читать Достоевского, что он в этом возрасте поймет?!». Дело в том, что если он не прочтет его в этом возрасте, он не прочтет его никогда. То, что Достоевского надо потом обязательно перечитывать: другими глазами, взрослыми мозгами и много раз — следующий этап. Но если эта детская прививка не сделана, то ребенок потерян. Ему в голову не придет, что у него есть другие способности, а не только на кнопку нажимать.

Как в известном анекдоте: «А что, так можно было?»

И не придет это в голову потому, что «Анну Каренину» они прочитали в кратком пересказе. Режиссер Сергей Соловьев в одном интервью сказал такую фразу: «“Анна Каренина” — это не про то, что если будешь мужу изменять, то попадешь под паровоз». Именно так я и думаю! Меня прямо поразило абсолютное совпадение наших мыслей и даже слов. Не про то совсем писал Толстой!

Получается, каждый должен прочесть «Анну Каренину»?

Да, каждый. И под «Анной Карениной» я имею в виду собирательное понятие большой литературы.