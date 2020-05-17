В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус

Напомним, ранее израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы при создании вакцины от Сovid-19.

Также вчера стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработана вакцина от коронавирусной инфекции. Сейчас готовятся ее доклинические испытания, а производство может начаться в конце лета, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

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