Ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics в США нашли антитело, которое может полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека за три дня. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News основатель компании Генри Джи, пишет РБК.
В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус
Специалисты изучили множество антител и обнаружили, что одно из них под названием STI-1499 способно защитить клетки человека от заражения коронавирусной инфекции. Антитело способно «обволакивать» вирус и выводить из организма. «Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое работает на 100%», — отметил Генри Джи.
На данный момент испытания проводились только в лабораторных условиях, поэтому компания еще не может начать разработку лекарства. Однако Джи считает, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные ограничения.
Напомним, ранее израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы при создании вакцины от Сovid-19.
Также вчера стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработана вакцина от коронавирусной инфекции. Сейчас готовятся ее доклинические испытания, а производство может начаться в конце лета, рассказал директор центра Александр Гинцбург.
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