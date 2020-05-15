Статистика дня: 23 % родителей и выпускников удовлетворяет учеба на «удаленке»

Например, учебой на «удаленке» оказались удовлетворены только 23% респондентов. 81%, напротив, отметили, что введенные в целях борьбы с коронавирусом ограничения только мешают готовиться к выпускным экзаменам. Одной из главных причин их недовольства стало низкое качество образовательных платформ, которые предлагает школа.

Всего школьники и родители выделили пять главных «страхов», с которыми они столкнулись во время пандемии.

снижение качества подготовки к ЕГЭ (42 %);

риск не поступить в желаемое учебное заведение (28 %);

перенос выпускных экзаменов (22 %);

сложности при поиске работы после выпуска (21 %);

перенос вступительных испытаний в вузы и ссузы (18 %).

Выпускники 11 классов и люди до 24 лет в большинстве своем (70%) рассчитывают на перенос ЕГЭ, так как это даст им возможность лучше подготовиться. Опрошенные старше 45 лет, однако, разделяют это мнение лишь отчасти — процент согласных с этим мнением составил всего 51%.

Мнения о том, станет ли коронавирус вынужденным послаблением для абитуриентов при приеме в вузы, разделились: половина опрошенных считает, что да, одна 43% уверены — поступление в 2020 году будет сложнее.

Напомним, Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых.

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