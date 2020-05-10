В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года. Ранее их уже переносили на две недели вперед — начало июня, тогда как основная волна должна было начаться 25 мая. Такого, по словам Мурашко, «точно не должно быть» из-за пандемии коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России могут полностью отменить итоговую аттестацию для выпускников девятых классов. Об этом также заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», – отметил он.



Ранее стало известно, что новый учебный год в России планируют начать с 1 сентября очном формате. Как подчеркнул замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, полный уход от очного среднего образования в РФ вряд ли произойдет в ближайшее время.

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