Министерство просвещения и Роспотребнадзор перечислили новые требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда», пишут РИА Новости.
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
Глушко отметил, что переносить экзамены пока не планируют. «Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», – добавил он. Однако изменения в проведении ЕГЭ все же появятся. Так, школьников будут рассаживать зигзагообразным способом на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, сдающим экзамены будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиками.
На предложение ассоциации «Глобальные университеты» организовать сдачу ЕГЭ только для поступающих в вузы, Глушко ответил, что ЕГЭ в принципе нужен только таким выпускникам, а тем, кто планирует поступить в колледж, этот экзамен не понадобится.
При этом глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года. Ранее их уже переносили на две недели вперед — начало июня, тогда как основная волна должна было начаться 25 мая. Такого, по словам Мурашко, «точно не должно быть» из-за пандемии коронавируса.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в России могут полностью отменить итоговую аттестацию для выпускников девятых классов. Об этом также заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», – отметил он.
Ранее стало известно, что новый учебный год в России планируют начать с 1 сентября очном формате. Как подчеркнул замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, полный уход от очного среднего образования в РФ вряд ли произойдет в ближайшее время.
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