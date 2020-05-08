Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после майских праздников

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», — сообщается в приказе.

В ведомстве добавили, что реализацию образовательных программ следует продолжить онлайн.

Напомним, ранее уже сообщалось, что учебный год в российских высших учебных заведениях планируется завершить в дистанционном формате, но в те же сроки, что и обычно. Позднее в Минобрнауки рассказали, как будут проходить экзамены и защита дипломов в период коронавируса.

Тем временем, глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня, 8 мая, рекомендовал перенести сроки сдачи ЕГЭ в России на август-сентябрь 2020 года. Ранее их уже переносили на две недели вперед — начало июня, тогда как основная волна должна было начаться 25 мая. Такого, по словам Мурашко, «точно не должно быть» из-за пандемии коронавируса. До этого в Минпросвещения допустили полную отмену госэкзаменов для девятиклассников из-за COVID-19. Об этом 5 мая заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

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