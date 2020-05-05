Из-за пандемии коронавируса в России могут полностью отменить итоговую аттестацию для выпускников девятых классов. Об этом сегодня, 5 мая, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения допустили полную отмену госэкзаменов для девятиклассников из-за COVID-19
Он напомнил, что пока власти приняли решение сохранить аттестацию по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, однако он Кравцов также допустил и их отмену уже в ближайшее время.
«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам».
Напомним, в Петербурге перенести итоговую аттестацию предполагалось на период с 9 июня по 31 июля. Экзамены должны были сдать почти 46 тысяч учеников девятых классов. Ранее в Минобрнауки также рассказали, как будут проходить экзамены и защита дипломов в период коронавируса.
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