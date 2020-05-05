В Минпросвещения допустили полную отмену госэкзаменов для девятиклассников из-за COVID-19

Он напомнил, что пока власти приняли решение сохранить аттестацию по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, однако он Кравцов также допустил и их отмену уже в ближайшее время.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам».

Напомним, в Петербурге перенести итоговую аттестацию предполагалось на период с 9 июня по 31 июля. Экзамены должны были сдать почти 46 тысяч учеников девятых классов. Ранее в Минобрнауки также рассказали, как будут проходить экзамены и защита дипломов в период коронавируса.

О том, как переживают удаленку российские школы «Собака.ru» рассказывала в отдельном материале. Мы поговорили с преподавателями лицеев и общеобразовательных школ, старшеклассниками и родителями младшеклассников о том, как приспособиться к урокам через Zoom и не сойти с ума от домашнего обучения. Также идеолог курорта «Первая линия» и наш ментор в области ЗОЖ-инноваций Мария Грудина поделилась инсайдами о том, как ей удалось превратить карантин в пользу для детей, а мать-героиня и жена главного тренера «Зенита» Анна Семак дала 10 советов о том, как провести самоизоляцию осознанно.



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