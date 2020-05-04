Из-за пандемии коронавируса учебный год в российских высших учебных заведения планируется завершить в дистанционном формате, но в те же сроки, что и обычно. Сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Минобрнауки.
В Минобрнауки рассказали, как будут проходить экзамены и защита дипломов в период коронавируса
Отмечается, что вузы смогут самостоятельно устанавливать правила проведения аттестации и защиты дипломов для студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Однако им придется учитывать новые ограниченния, введенные в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются вузами с учетом требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются образовательной организацией самостоятельно», – отметили в Министерстве высшего образования и науки.
В вопросах организации выпускных и прочих торжественных церемоний вузам также предоставят частичную автономию, обязав их соблюдать нормы, установленные в целях борьбы с COVID-19 и соблюдения санитарной безопасности.
Сейчас для примерно 800 университетов, институтов и прочих учебных заведений проведены вебинары, которые должны помочь им организовать удаленную работу.
Напомним, в конце марта университеты ушли на каникулы с 28 по 5 апреля, после этого их перевели на режим дистанционного обучения, а также появилась информация, что вступительные испытания в вузы перенесут из-за пандемии. Ранее «Собака.ru» рассказывала, как на карантине учатся петербургские музыканты, балерины, врачи и художники-постановщики. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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