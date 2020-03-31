Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за пандемии коронавируса

Несмотря на перенос сроков сдачи экзаменов, в Минобрнауки надеются начать новый учебный год «по базовому сценарию» — 1 сентября. Однако не исключают и неблагоприятные прогнозы. «Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся», — отметил Фальков. Зачисление студентов запланировано на вторую половину августа.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение.

По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1836. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.